Reiseführer fürs All – Welche Schuhe packe ich für den Mond ein? Kein Witz: Der ehemalige Astronaut Ulrich Walter hat einen Reiseführer fürs Weltall geschrieben. Er liefert haufenweise praktische Tipps – und ist auch lehrreich und sehr unterhaltsam für alle, die am Boden bleiben. Stefan Fischer

Ein Anblick, den künftig auch Weltraumtouristen geniessen dürften: Unsere blaue Kugel, vom Mond aus gesehen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die ganze Welt gesehen zu haben – für viele Menschen ist das ein Traum. Und wie so oft im Leben gilt auch hier: Je mehr Geld man zur Verfügung hat, desto einfach ist so ein Traum realisierbar. Wer also über das nötige Kleingeld verfügt (wir sprechen von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag…), kann als Tourist auf die Internationale Raumstation ISS fliegen – und hat in schlappen zwei Wochen alle Regionen der Erde wenigstens einmal gesehen. Wenn auch nur aus einer Distanz von etwa 400 Kilometern und für einen flüchtigen, im wahrsten Sinne des Wortes rein oberflächlichen Eindruck.

Ulrich Walter: Astronaut und Autor Etliche Menschen befassen sich mit dem Mount Everest, obwohl sie genau wissen, dass sie ihn nie besteigen werden. Warum, fragt Alt-Astronaut Walter zurecht, soll das nicht auch fürs All gelten? Foto: Sean Gallup, Getty Images Ulrich Walter, geb. 1954, schloss gerade seine Doktorarbeit in Physik an der Uni Köln ab, als er das Zeitungsinserat entdeckte, mit dem die Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt nach Wissenschaftsastronauten suchte. Walter bewarb sich, setzte sich im Lauf des strengen Auswahlverfahrens gegen 1799 Konkurrenten durch – und brach Ende April 1993 als Teil der siebenköpfigen Besatzung des Space Shuttle Columbia in Richtung Erdumlaufbahn auf. Während des zehntägigen Fluges betreute er Experimente aus den Sparten Biologie und Materialwissenschaften. Nach seinem Flug leitete Walter das Satellitenbildarchiv des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Seit 2003 hat er den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München inne und forscht im Bereich Raumfahrttechnologie und Systemtechnik, ausserdem ist er als Wissenschaftsjournalist und Moderator tätig. Ulrich Walter ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in München.

Ulrich Walter, seit 20 Jahren Inhaber des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München, war nie auf der ISS – die gab es zu seinen aktiven Zeiten als Astronaut nämlich noch nicht. Aber er war im All. Zehn Tage lang umkreiste der Physiker im Frühjahr 1993 an Bord der Raumfähre Columbia die Erde und führte währenddessen mehrere Dutzend Experimente durch. Als die drei Höhepunkte dieser Reise nennt Walter in seinem Buch «Reiseziel Weltraum» den Start der Rakete, das Erleben von Schwerelosigkeit und: den erhebenden Blick auf die Erde.

Heute ist so eine Reise real möglich

Der Autor ist in Sachen Weltraum ein Enthusiast, nach wie vor begeistert er sich für das All und die Raumfahrt, auch wenn seine aktive Zeit bereits 30 Jahre zurückliegt. Und er kann aus seiner eigenen Erfahrung heraus allen nur empfehlen, ebenfalls einmal aufzubrechen in jenen abenteuerlichen Bereich ausserhalb der Erdatmosphäre: «Wer Abstand gewinnt, sieht die Dinge des Lebens anders», schreibt er, eine so banale wie eben auch wahre Einsicht.

Schliesslich befassen sich etliche Menschen auch mit dem Mount Everest, obwohl sie genau wissen, dass sie den höchsten Berg der Welt selbst nie besteigen werden.

Das Charmante an seinem Buch, laut Untertitel der «ultimative Guide zu den Sternen», ist die Nonchalance, mit der Walter berichtet. Ihm ist klar, dass eine touristische Reise ins All auf absehbare Zeit nur einigen sehr wenigen, sehr reichen Menschen vorbehalten sein wird. Aber das soll der Fantasie, der Sehnsucht doch bitte schön keine Grenzen setzen. Schliesslich befassen sich etliche Menschen auch mit dem Mount Everest, obwohl sie wissen, dass sie den höchsten Berg der Welt selbst nie besteigen werden. Und der Punkt ist eben der – siehe Mount Everest: Eine Reise ins Weltall ist mittlerweile real möglich. Auch wenn sie an ziemlich viele Bedingungen geknüpft ist, was sie praktisch für viele Menschen definitiv unrealistisch macht. Aber immerhin hat der Designer Philippe Starck bereits Entwürfe für Weltraum-Hotelzimmer geliefert.

Insofern spielt Ulrich Walter schon einmal die möglichen Optionen durch, ernsthaft, aber eben immer auch mit einer lakonischen Wir-tun-jetzt-mal-so-als-ob-Haltung: Wir tun jetzt mal so, als wären Sie reich genug. Wir tun jetzt mal so, als würden pro Tag so viele Raumflüge zur ISS gehen wie Ferienflieger ab Zürich-Kloten nach Mallorca. Wir tun jetzt mal so, als würden die medizinischen Tests ergeben, dass Ihr Kreislauf stabil bleibt, auch wenn das Fünffache der Erdbeschleunigung auf Ihren Körper einwirkt, und Sie also in der Startphase der Rakete sehr wahrscheinlich nicht in Ohnmacht fallen.

So liest man Weltraumtourismus-Kataloge richtig

Stellt man ein paar dieser Parameter für einen Augenblick hintan und befasst sich aus verständlicher Lust und Laune heraus einmal durchaus ernsthaft mit dem Gedanken, demnächst vielleicht mal nicht nach Bali zu jetten, sondern weg von der Erde, dann hat Ulrich Walter tatsächlich ein paar wertvolle Tipps: Allein bei der Frage, wann man sich definitiv im All befindet und ob jeder Parabelflug, während dem man für ein paar Sekunden schwerelos ist, automatisch als Reise in den Weltraum zu klassifizieren ist, verlangt nach einer qualifizierten Aufklärung.

«Reiseziel Weltraum» ist ein unterhaltsames Buch über vor allem die vermeintlich banaleren, weil lebenspraktischen Aspekte der Raumfahrt.

Walter weiss: Nicht nur bei der Buchung von Pauschalreisen an die türkische Riviera tut man gut daran, die in der Regel extrem beschönigende Katalogsprache dechiffrieren zu können. Das gilt genauso für die Werbebroschüren der 2004 gegründeten US-Firma Virgin Galactic, die Raumflüge für Weltraumtouristen anbietet. Dort ist von «sensorischer Sättigung» die Rede; gemeint ist eigentlich, dass Körper und Sinne bei diesem Abenteuer in einen definitiv unguten Zustand von Übelkeit und Verwirrung gelangen können.

Im Gewand eines Reiseführers also ist «Reiseziel Weltraum» ein unterhaltsames, gleichwohl sehr kundiges Buch über vor allem die vermeintlich banaleren, weil lebenspraktischen Aspekte der Raumfahrt. Wer langfristig denkt und bereits Nachfahren im Blick hat, die noch gar nicht geboren sind: In hundert Jahren, genauer am 9. Juni 2123, empfiehlt es sich, auf dem Mond zu sein: Um eine spezielle Sonnenfinsternis zu beobachten, wenn die Sonne nämlich, vom Mond aus gesehen, vollständig hinter der Erde verschwinden wird. Am besten bald buchen.

Ulrich Walter: Reiseziel Weltraum. Der ultimative Guide zu den Sternen. Polyglott im Gräfe-und-Unzer-Verlag, 2023. 224 S., ca. 30 Fr., auch als Hörbuch erhältlich.



Fehler gefunden?Jetzt melden.