Kolumne Lomo – Reisen bildet Wildpinkler, Reichsbürger und Weltkriegsbomben: Der «Landbote»-Kolumnist reist mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Deutschland. Johannes Binotto

Adieu Schweiz, guten Tag Deutschland: Der Lomo-Kolumnist (nicht im Bild) ist mit Kind und Kegel auf Reisen. Foto: Reto Oeschger

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und zwar spätestens von der Rückreise. Die Fahrt in den Urlaub war ja entgegen allen Erwartungen so was von reibungslos, dass ich schon ganz verunsichert war. Entsprechend ausgleichend war nun dafür die Heimkehr, die mit allem aufwartete, was einem so alles passieren kann.

Und obwohl die Ferien eigentlich nicht als Bildungsurlaub konzipiert waren, hab ich dabei trotzdem viel gelernt. Zum Beispiel, dass man Busse zwar mit Schneckentempo kutschieren und trotzdem so unstet bremsen kann, dass es dem Sohn dabei speiübel wird. Oder dass im deutschen Norden Eisenbahnbrücken kaputtgehen und wieder instand gesetzt werden können, ohne dass die Bahn davon weiss bzw. ohne die Fahrgäste an diesem Wissen teilhaben zu lassen. Es kommen halt einfach keine Züge mehr. Und Infos auch nicht. Da setzten wir uns dann in ein Taxi, um zu einem Bahnhof zu gelangen, wo auch Züge wieder halten. Und haben dabei dann gelernt, dass ostfriesische Taxifahrer auch bei 160 km/h tiefenentspannt bleiben (Schweizer, die vergessen haben, dass es auf der Autobahn keine Tempolimits gibt, hingegen weniger).

«Es kommen halt einfach keine Züge mehr. Und Infos auch nicht.»

Im Zug, in den wir dann wechselten, haben wir gelernt, dass es diese durchgeknallten Reichsbürger tatsächlich gibt, die lauthals gegen Behörden aufbegehren, aber auch, dass es glücklicherweise resolute Schaffnerinnen gibt, die solche Polderis kurzerhand wieder zurück auf den Perron stellen.

Und als wir dann schliesslich in Hannover ankamen, gab es in der nächtlichen Einkaufsstrasse noch eine Anatomielektion, weil nämlich ein offensichtlich Betrunkener fand, der hell erleuchtete Eingang vom H&M sei der ideale Ort für eine Pinkelpause. Keine Ahnung, warum er sich dazu nicht etwa gegen die Wand, sondern gegen die Strasse drehte. Ich wollte ja immer schon mal in Brüssel den Manneken Pis sehen, aber dass es das Ganze ausgewachsen und in echt auch in Hannover gibt, hätte ich lieber nicht rausgefunden.

Immerhin ein passender Abschluss für einen auch sonst recht bizarren Tag. Und am nächsten Morgen sollte es dann weiter Richtung Göttingen gehen. Dort war mit Verspätungen zu rechnen: Es mussten nämlich frisch aufgetauchte Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Und ich dachte so bei mir: Dieser Bildungsurlaub lässt aber auch gar nichts aus!

