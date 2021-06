Astronom aus Winterthur zu UFOs – «Reisen zwischen den Sternen sind reine Science-Fiction» Ein aktueller Bericht der US-Regierung kommt zum Schluss: Einige UFO-Sichtungen deuten auf bahnbrechende Technologien hin. Markus Griesser, Leiter der Sternwarte Eschenberg, hält wenig von ausserirdischen Besuchern als Erklärung. Jonas Keller

Markus Griesser leitet seit über 40 Jahren die Sternwarte Eschenberg. Unerklärbares habe er mit der Zeit immer weniger gesehen. Foto: Alessandro Della Bella

Das amerikanische Verteidigungsministerium hat am Freitag einen lange erwarteten Bericht zu Sichtungen von unidentifizierten Flugobjekten (UFOs) herausgegeben. Bei 18 der 144 untersuchten Sichtungen – die meisten davon gemacht von Personal der US Navy – wurden abrupte Manöver oder hohe Geschwindigkeiten ohne erkennbaren Antrieb beobachtet. Die Schlussfolgerung: Diese Fälle scheinen auf fortgeschrittene, möglicherweise bahnbrechende Technologien hinzudeuten. Der Bericht lässt offen, ob die Phänomene auf fremde Militärs oder, wie im Vorfeld spekuliert wurde, gar auf ausserirdische Besucher zurückzuführen sind. Der Winterthurer Astronom und Leiter der Sternwarte Eschenberg, Markus Griesser, bleibt skeptisch, was Letzteres angeht.

