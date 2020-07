Strassenkunst in Winterthur – Reisende Schaubude hält am Graben Das Ensemble Variété Pavé ist wieder da und bringt ein bisschen Theaterspekakel in die Altstadt. Till Hirsekorn

Feuriges Strassenspektakel: Das Variété Pavé tourt durch die Schweiz. Bild: PD

Sursee, Willisau, Zofingen und St. Gallen hat es schon hinter sich gelassen: Nun stellt das Kleinkunst-Theaterensemble Variété Pavé seine Bühne am Dienstag am Graben auf, diesmal unter dem Motto Panopticum Curiosum. Das Freiluftspektakel kündigt sich als «reisende Schaubude» an, die «knarzend und verrostet» durch die Lande tingelt.

Monsieur Ferdinand und sein Geheimnis

Die Crew um Clown Alberto Kuno und Nico dem Techniker treibt gern Schabernack auf Kosten des Direktors, Monsieur Ferdinand. Der, so heisst es in der Vorschau, habe ein Geheimnis aus «wilden Zeiten» und zaubert zur Verwunderung plötzlich eine Überraschung aus dem Hut. Dass eine junge Frau dann unverhofft die Bühne betritt, macht das Chaos perfekt.

Variété Pavé, Graben, 28. Juli bis 2. August, 20.15 Uhr