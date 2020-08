Bilanz des Kantons – Reiserückkehrer halten sich an Quarantänepflicht Die erste Zwischenbilanz der Gesundheitsdirektion zur Einreisequarantäne fällt positiv aus: Ein Grossteil der Rückkehrer hält sich an die Quarantänepflicht. Bisher gab es nur eine Verzeigung.

Für die Rückkehr aus Corona-Risikoländern gilt eine Einreisequarantäne. Bei 75 Verdachtsfällen schickte die Gesundheitsdirektion die Polizei vorbei. Foto: Keystone

In den letzten sechs Wochen haben 15’938 Reisende das in fünf Sprachen zur Verfügung stehende Onlineformular ausgefüllt, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Davon waren am Dienstag noch 5831 in Quarantäne.

Von insgesamt 1908 Personen, die per Flugzeug gereist waren, erhielt die Gesundheitsdirektion die Daten – 75 Prozent davon dank der Unterstützung der Kantonspolizei, wie es in der Mitteilung heisst. Diese Daten wurden mit denen aus dem ordentlichen Meldeverfahren abgeglichen.

Ein Drittel meldet sich nicht

Dabei stellte sich heraus, dass ein knappes Drittel sich nicht per Onlineformular gemeldet hatte. Bei Nachfragen durch die Gesundheitsdirektion zeigte sich, dass die meisten von ihnen der Meinung waren, mit dem Ausfüllen des BAG-Formulars im Flugzeug der Meldepflicht schon nachgekommen zu sein. Ein Grossteil befand sich in Quarantäne.

Alle anderen Passagiere wurden der Kantonspolizei als Verdachtsfälle gemeldet. Insgesamt waren es bislang 75, die vor Ort überprüft wurden. Ausserdem führt die Polizei bei zufällig ausgewählten Rückkehrenden Kontrollen durch.

Die meisten Meldungen gingen nach einer Rückkehr aus dem Risikoland Spanien ein, gefolgt von Kosovo und Serbien.

SDA