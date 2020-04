Gemüsemarkt in Neftenbach – Reissender Absatz und doch grosse Einbussen Irène Gasser verkauft momentan am Neftimärt etwa 30 Prozent mehr Gemüse und Obst als sonst. Doch das wiege den Verlust des Winterthurer Wochenmarkts nicht auf. Dagmar Appelt

Der bewilligte Einzelstand in Neftenbach verzeichnet derzeit mehr Umsatz. Gemüse und Salat seien sehr gefragt, sagt Irène Gasser. Foto: PD

«Als die Floh- und die Jahrmärkte aufgrund der Veranstaltungsvorschriften am 16. März ausgesetzt wurden, hiess es zunächst, dass die Gemüsemärkte davon nicht betroffen seien», erinnert sich Irène Gasser. So glaubte auch die Marktfrau aus Gräslikon bei Buch am Irchel vor vier Wochen, den Neftimärt auf dem Gemeindehausplatz in Neftenbach pünktlich am 21. März eröffnen zu können.