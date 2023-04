Fussballplätze in Winterthur – Reitweg, Flüeli, Rennweg – Die Trainingsplatz-Odyssee des FCW Der Trainingsplatz bei der Schützenwiese ist in schlechtem Zustand. Die erste Mannschaft muss ausweichen. Die Stadt sagt, sie habe das Problem erkannt. Gregory von Ballmoos

Im Exil: Der FCW trainiert auf dem Kantonsplatz nebenan. Der Trainingsplatz auf der Schützenwiese ist zu sandig. Foto: Madeleine Schoder

Vor einem Jahr war Winterthur im Fussballfieber. Der FCW hatte die Chance, nach 37 Jahren wieder in die Super League aufzusteigen. Das Stadtparlament bewilligte vorsorglich einen Millionenkredit für den Ausbau der Schützenwiese ohne eine einzige Gegenstimme. In der Fragestunde des Parlaments am 9. Mai 2022 fragte Barbara Huizinga (EVP), wo denn der Meisterbalkon des FCW aufgestellt werde. Schliesslich habe der FC Bayern München einen und der FC Basel ebenfalls. Am 21. Mai war es so weit: Der FCW stieg beim Auswärtsspiel in Kriens auf. Gefeiert wurde beim Semper-Stadthaus. Dort fanden sich in jener Nacht auch mehrere Stadträte ein. Der FCW war hip.