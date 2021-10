Kolumne «Lomo» – Rekognoszieren Der «Landbote»-Kolumnist checkt jeweils durchs Fenster, ob ein Restaurant oder ein Kleiderladen seinen Ansprüchen entspricht. Manchmal liegt er falsch. Johannes Binotto

Ist das Restaurant voll, ist das Essen mit grosser Wahrscheinlichkeit toll. Foto: Vanessa Cardoso

Wer in einer fremden Stadt Ausschau nach einem leckeren Restaurant hält, macht immer auch den Blicktest: Nicht nur auf die Speisekarte, sondern vor allem auf das Restaurantinnere sollte man schon von aussen einen Blick werfen, um zu überprüfen, was für und ob überhaupt drinnen Kundschaft sitzt. Sind nämlich in einem Restaurant auch an einem Freitagabend alle Tische frei, dann ist das wahrscheinlich ein eher schlechtes Zeichen für das, was auf diesen Tischen so serviert wird.

Bei mir unbekannten Kleiderläden mach ich denselben Blicktest. Auch dort betrachte ich durchs Schaufenster nicht nur die ausgestellten Kleider, sondern vor allem auch das im Ladeninnern vorhandene Personal. Dessen Aufmachung und Body-Mass-Index geben mir Hinweise darauf, ob ich mir die Klamotten nicht nur leisten kann, sonder sie auch in einer mir bequemen Grösse finde.

Mein Blick auf den Mann hinter der Kasse war beruhigend, sah dieser doch fast genau so aus wie ich, sowohl was Geschmack als auch Figur anging.

So machte ich es auch damals, als ich an jenem Laden in Berlin vorbeikam, der diese grandios gemusterten Hemden im Schaufenster hatte. Mein Blick auf den Mann hinter der Kasse war beruhigend, sah dieser doch fast genau so aus wie ich, sowohl was Geschmack als auch Figur anging.

Ich wagte mich hinein und nahm auch voller Freude eine ganze Reihe ausgefallener Oberbekleidungen in die Umkleidekabine, um dann dort bald ernüchtert festzustellen, dass der Kleiderhersteller entweder die falschen Buchstaben auf die Etiketten gestickt hatte oder unter XL etwas gänzlich anderes und auf jeden Fall deutlich Kleineres verstand als ich. Immerhin, das eine Hemd mit den Fischen drauf, das hab ich dann doch zur Kasse getragen, einfach weil es so schön und es mir zu peinlich war, ganz mit leeren Händen wieder abzuziehen. Ich würde mich mit diesem Hemd indes nicht hinsetzen dürfen.

«Ah, toll, dass du was Schönes gefunden hast», sagte mir der Verkäufer, als er das Hemd einpackte, und berichtete mir dann ganz freimütig, dass ihm ja in dem Laden alles viel zu klein sei und er eh nur den Laden für seinen mageren Schwager hüte. Da war es freilich schon zu spät, und so kehrte ich von Berlin mit einem Hemd nach Hause, das ich seither nie getragen habe. Vielleicht sollte ich halt in Zukunft doch nur noch in Restaurants gehen, die den Blicktest nicht erfüllen. In solchen würde ich nämlich bestimmt weniger essen, weils weniger lecker ist, und dann, ja dann klappts dafür endlich mit dem Hemd.

