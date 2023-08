Rekord in Interlaken – Steinstosser aus Weisslingen triumphiert am Unspunnenfest Urs Hutmacher feiert seinen ersten grossen Sieg mit dem Unspunnenstein. Der Weisslinger setzt sich mit 3,98 Metern durch. Florian Bolli

Keiner stiess den 83,5 kg schweren Unspunnenstein weiter als der Weisslinger Urs Hutmacher. Anthony Anex (Keystone)

Urs Hutmacher aus Weisslingen triumphierte in Interlaken im Steinstossen und erzielte dabei gar einen Unspunnenrekord. Er stiess den legendären, 83,5 kg schweren Unspunnenstein in seinem zweiten und letzten Versuch auf 3,98 Meter. Damit blieb der 29-Jährige noch 13 Zentimeter unter dem Schweizer Rekord, der am Eidgenössischen 2004 aufgestellt worden.

Zum Sieg am Unspunnenfest in Interlaken hätte bereits Hutmachers erster Versuch mit 3,87 m gereicht. Seine beiden Final-Konkurrenten Remo Schuler (Rickenbach) und Simon Hunziker (Herznach) übertrafen diese Marke auch in ihrem zweiten Versuch nicht.

Für Hutmacher war es der erste grosse Sieg mit dem Unspunnenstein. 2022 war er am Eidgenössischen in Pratteln hinter Remo Schuler Zweiter geworden. Damals erzielte in der Qualifikation mit 3,84 Metern die Tagesbestweite.

