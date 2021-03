Das Thermometer steigt – Rekord-Märztemperaturen in Zermatt, Piotta und Disentis Gleich in mehreren Ortschaften der Schweiz hat das sonnige Wetter für Rekordwerte gesorgt. Und in fünf Städten ist es besonders warm gewesen.

In Zermatt ist der alte Rekord aus dem Jahr 1994 am Nachmittag mit 16 Grad um 1,2 Grad übertroffen worden. Foto: Leandre Duggan (Keystone/Archiv)

In Zermatt (Kanton Wallis), Piotta (Tessin) und Disentis (Graubünden) stiegen die Temperaturen am Dienstag auf neue Rekordwerte für den Monat März an. In Zermatt wurde der alte Rekord aus dem Jahr 1994 am Nachmittag mit 16 Grad um 1,2 Grad übertroffen.

Seit Messbeginn noch nie so warm im März war es auch im Leventiner Dorf Piotta mit 19 Grad, wie MeteoNews am Dienstag mitteilte. In Disentis kletterte das Quecksilber auf 18 Grad.

Noch höher waren die Temperaturen erwartungsgemäss in Sitten (24 Grad), Basel (24 Grad), Chur (22 Grad), Lugano (22 Grad) und Genf (23 Grad).

