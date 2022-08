Verfrühte Ernte in der Schweiz – «Diese Zwetschge hat bereits 14 Brix» Statt im Herbst sind die Früchte jetzt schon reif. Warum «Zwetschgenmann» Bruno Eschmann von einem krassen Jahr spricht. Edith Hollenstein Silas Zindel (Fotos)

Obstbauer Bruno Eschmann prüft die Qualität der Früchte. Dieses Jahr sind sie besonders aromatisch. Foto: Silas Zindel

Noch stecken die meisten Kantone gerade erst mitten in den Sommerferien. Für Erfrischung sorgen mitunter Früchte – etwa Wassermelonen oder Beeren. Schon jetzt sind die ersten Herbstfrüchte in Aktion. Zwetschgen bietet die Migros in Zürich seit Dienstag für 5.50 Franken pro Kilogramm an.