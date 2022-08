Winterthur im Badefieber – Rekordhohe Eintrittszahlen in den städtischen Badis Bis Ende Juli verzeichneten die fünf städtischen Schwimmbäder bereits über 100’000 Eintritte mehr als im Vorjahr. Wird das Badi-Jahr 2022 die Hitzesommer 2015 und 2018 schlagen? Dagmar Appelt

Die Badi Oberi hat eine Rutschbahn und eine Kletterwand zu bieten. Foto: Madeleine Schoder

Die sehr hohen Temperaturen bewirken einen in den letzten Jahren kaum gekannten Ansturm auf die Schwimmbäder. Am vergangenen Donnerstag hat die Wetterstation in Oberi heisse 36,6 Grad gemessen. Wer aber glaubt, dies sei schon fast nicht mehr zu ertragen, hat den Sommer 2015 vergessen. Damals lag der Höchstwert im Juli bei heissen 38,1 Grad.