Blaue Zone in Winterthur – Rekurrenten bieten Rückzug an Die Anwohner des Vogelsangquartiers und der Möttelistrasse wollen ihre Rekurse gegen die blaue Zone sistieren, sofern die Stadt mit beiden Gruppen Gespräche aufnimmt. Jonas Keller

Im Vogelsangquartier befürchtet man einen Parkplatzverlust durch die blaue Zone. Foto: Marc Dahinden

Die juristische Saga um die Einführung der blauen Zone in der Breite dauert schon bald ein Jahr. Damit sie nicht noch einmal so lange geht, schlagen die Beschwerdeführer aus dem Vogelsangquartier und von der Möttelistrasse dem Stadtrat nun in einem offenen Brief einen Deal vor: Sie setzen ihre beiden Sammelrekurse aus, sofern die Stadt mit den Anwohnern umgehend Gespräche aufnimmt. Sobald eine Lösung gefunden sei, würden sie die Beschwerden beim kantonalen Verwaltungsgericht ganz zurückziehen.

Angst vor Durchgangsverkehr