Blaue Zone in Winterthur – Rekurs im Vogelsang wird weitergezogen Im Dezember hatte das Statthalteramt die Rekurse zur Einführung der blauen Zone abgewiesen. Im Vogelsangquartier will man den Entscheid nun anfechten. Jonas Keller

Im Vogelsangquartier führt die geplante blaue Zone zu Widerstand. Dieser geht nun in die nächste Runde. Archivfoto: Marc Dahinden

Mitte Dezember hatte die Einführung der blauen Zone in den drei Gebieten Breite/Heiligberg, Blumenau/Neuwiesen und Zinzikon/Guggenbühl eine wichtige Hürde genommen: Die zahlreichen Rekurse, die besonders aus dem Vogelsangquartier in der Breite und aus dem Blüemliquartier in Veltheim eingegangen waren, wurden vom Statthalteramt alle abgewiesen. Nun ist klar: Im Vogelsang werden sich nicht alle mit diesem Entscheid zufriedengeben.

Hoffen auf Verwaltungsgericht

«Wir hoffen, dass das Verwaltungsgericht die Sache anders beurteilen wird als das Statthalteramt», sagt Anwohner Olaf Schmelter. Er hatte im Quartier gegen die Verkehrsanordnung des Baudepartements mobilgemacht und einen Sammelrekurs mit 34 Beteiligten eingereicht. Wer davon alles wieder im Boot sei, wenn es nun darum geht, den Rekursentscheid anzufechten, könne er noch nicht definitiv sagen, so Schmelter. «Ich nehme an, es wird sich wieder in einem ähnlichen Grössenbereich bewegen.» Abgesprungen sei bisher erst einer der Unterzeichner.