Trotz erteilter Baubewilligung – Rekurs verhindert Abdeckung der «Mohrenkopf»-Inschrift in Zürich Die Stadt möchte, dass zwei umstrittene Häusernamen verschwinden. Doch ein Rekursgesuch verhindert dies vorerst.

Über dem Eingang am Neumarkt 13 prangt die Inschrift «Zum Mohrenkopf». (Archivbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Der Stadtrat will die Inschriften «Zum Mohrenkopf» am Neumarkt 13 und «Zum Mohrentanz» an der Niederdorfstrasse 29 abdecken lassen. Weil die Gebäude unter Schutz stehen, braucht die Stadt dafür aber eine Bewilligung. Diese lässt nun auf sich warten.

Die Baubewilligung sei zwar erteilt worden, es sei jedoch ein Rekurs dagegen eingereicht worden, sagte Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) am Mittwoch im Gemeinderat. Die Bewilligung sei deshalb noch nicht rechtskräftig. Von wem der Rekurs stammte, sagte Mauch nicht.

Mauch betonte, dass die geplante Abdeckung reversibel ist. Sie kann zu einem späteren Zeitpunkt also auch wieder entfernt werden. Geplant ist zudem eine Infotafel mit einem QR-Code, der auf eine Website mit weiterführenden Erklärungen zum Thema Rassismus im Zürcher Stadtbild führt.

SDA/step

