Asyl in Seuzach – Rekurs verzögert geplante Container-Siedlung für Geflüchtete Der Gemeinderat Seuzach plant, Wohncontainer für Geflüchtete zu errichten. Ein Rekurs verzögert dies. Nun müssen Familien in einer Militäranlage wohnen. Jonas Gabrieli

Auf diesem Kiesplatz im Dorfzentrum plant der Gemeinderat der Bau einer Container-Siedlung für Geflüchtete. Foto: Marc Dahinden

30 zusätzliche Geflüchtete muss die Gemeinde Seuzach seit letztem Donnerstag aufnehmen. Dazu wollte der Gemeinderat eine provisorische Containersiedlung auf einem Kiesplatz an der Strehlgasse in der Nähe des Werkhofs erstellen. 24 Personen sollten darin Platz finden.

Nun verzögert sich dieser Bau jedoch «auf unbestimmte Zeit», wie der Gemeinderat am Dienstagabend mitteilte. Der Grund sei ein hängiges Rekursverfahren.

Wegen der vom Zürcher Regierungsrat verfügten höheren Asylquote habe der Gemeinderat allfälligen Rekursen gegen die erteilte Baubewilligung die aufschiebende Wirkung entziehen wollen. Heisst: Die Container hätten so auch im Falle eines Rekurses gebaut werden können. «Gegen diesen Beschluss ist aktuell ein Rekursverfahren hängig», schreibt der Gemeinderat. Er bedauere die Verzögerung und müsse die bereits zugewiesenen Familien unter anderem vorübergehend in der Militäranlage in Oberohringen unterbringen.

Ebenfalls auf Wohncontainer für Geflüchtete setzt die Gemeinde Pfungen. Dort war während der öffentlichen Auflage des Baugesuches zweimal der Baurechtsentscheid verlangt worden, sagt Gemeindeschreiberin Andrea Jakob auf Anfrage. Dieser Entscheid berechtigt im Falle einer Bewilligung zum Rekurs. In Neftenbach war letzte Woche zudem bekannt geworden, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von Hünikon ihren Treffpunkt im alten Schulhaus nicht für Geflüchtete hergeben wollen.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

