Frankreich

Zuerst: Was für ein Entrée! Was für ein Kleid! La Zarra beginnt ihre Performance hoch auf einem Podest, das von einem meterlangen Rock bedeckt wird. Ein Turm von einem Kleid, in Glitzer!

La Zarra ist Kanadierin und tritt mit «Évidemment» für Frankreich an. Ihr Song sei bei ihren Dragqueen-Freund*innen schon ein Hit, sagt sie. Der Chanson-Disco-Mix ist gut gemacht und kommt live an, Frankreich schaffts in die Top 10. (fim)