Heikle Entscheidung – Renommiertes Fachjournal verlangt Unterscheidung nach «Rasse» In Studien soll künftig die «Race» der Probanden angegeben werden, um Minderheiten besser abbilden zu können. Damit begibt sich das New England Journal of Medicine auf gefährliches Terrain. Markus C. Schulte von Drach

Barack Obama wird als erster «schwarzer» Präsident der USA bezeichnet, ist genetisch gesehen aber mindestens zur Hälfte «weiss», da seine Mutter eine Weisse war. Foto: Lynne Sladky (Keystone)

Es gibt keine Menschenrassen, heisst es in der Biologie. Denn derart bezeichnete Gruppen lassen sich nicht eindeutig voneinander trennen. Rassen gelten heute vielmehr als soziales Konstrukt, um die Ausbeutung und Kolonialisierung anderer Gruppen zu legitimieren. Eine Entscheidung des New England Journal of Medicine könnte nun aber zu Irritationen führen: Das NEJM, eines der renommiertesten Fachjournale weltweit, wird vom 1. Januar 2022 an Forschungsergebnisse nur veröffentlichen, wenn auch Informationen zu Geschlecht, Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit der Studienteilnehmer mitgeliefert werden.