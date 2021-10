Steinberggasse in Winterthur – Renovationsoffensive in der Altstadt ist angelaufen Die Stefanini-Stiftung lässt an der Steinberggasse die ersten Häuser renovieren. Während auf der einen Seite die Wohnungen wieder bezogen sind, sind gegenüber die nächsten Arbeiten angelaufen. Ein Augenschein. Till Hirsekorn

Die Bauarbeiten an der Steinberggasse 19/21 sind in vollem Gange. Foto: Madeleine Schoder

Mitten in der Altstadt hämmert, rattert und dröhnt es seit Monaten in mehreren Gassen. Es ist der Auftakt einer grossen Renovationsoffensive der Terresta Immobilien und Verwaltungs AG. Diese verwaltet das Immobilienportfolio der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG), bekannt als Stefanini-Stiftung. Alleine in der Altstadt besitzt die SKKG gegen 50 Liegenschaften, davon 14 an der Steinberggasse. Rund 30 Altstadthäuser sollen in den nächsten zehn Jahren renoviert werden. Diesmal notabene aus freien Stücken, anders als noch vor zehn Jahren. Damals geschah dies auf Druck der Baubehörden und quasi unter Zwang, Stichwort «herunterfallende Ziegel» (siehe Info-Box).