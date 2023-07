Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Rentner sammelte Kinderpornografie wie andere Leute Briefmarken 35’000 Bilder und über 100 Filme, die Erwachsene beim Sex mit Kindern zeigen, fand die Polizei auf elektronischen Datenträgern. Der geständige Täter kam mit 13 Monaten bedingt davon. Patrick Gut

Weshalb der Täter Kinderpornografie aus dem Darknet heruntergeladen hat, blieb für das Gericht letztlich schleierhaft. Archivfoto: Enzo Lopardo

Man kann sich den gut 70-jährigen Grossvater – graue Hose, brauner Kittel, Bauchansatz, Brille mit dicken Gläsern – gut vorstellen, wie er seinen Enkelkindern im Schaukelstuhl sitzend «Globi» oder «Papa Moll» vorliest. Am Donnerstag allerdings stand der Mann vor dem Bezirksgericht Winterthur. Und was ihm dort vorgeworfen wurde, passt so gar nicht zum Klischee des gmögigen Opas.