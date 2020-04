Verkehrsunfall in Winterthur-Seen – Rentner von Kinder-Velo angefahren Am Karfreitag ist ein 76-jähriger Fussgänger von einem Kinderfahrrad touchiert worden und stürzte. Der Mann verletzte sich am Bein und musste im Spital behandelt werden

Der Unfall ereignete sich bei der Tamoil-Tankstelle in Winterthur-Seen. Screenshot: Google Street View

Am Karfreitag ereignete sich auf der Tösstalstrasse in Winterthur-Seen ein Verkehrsunfall zwischen einem Fussgänger und einem Mädchen mit Fahrrad. Der 76-jährige Fussgänger ging um ca. 15.30 Uhr mit seiner Partnerin auf dem Trottoir der Tösstalstrasse stadteinwärts. Das Mädchen mit dem Kinderrad fuhr in Begleitung seiner Eltern in die gleiche Richtung und touchierte den Fussgänger im Bereich nach der Tamoil-Tankstelle auf dem kombinierten Trottoir/Veloweg.

Behandlung im Spital nötig

In der Folge stürzte der Fussgänger und zog sich eine Verletzung am Bein zu, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit. Wie sich zwei Tage später herausstellte, musste die Verletzung nachträglich im Kantonsspital Winterthur behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugenaufruf der Polizei Infos einblenden Da sich die Unfallbeteiligten ohne Austausch der Personalien von der Örtlichkeit entfernten, werden Personen, die Angaben über den Unfallhergang machen können und insbesondere die Familie mit dem Mädchen im Vorschulalter gebeten, sich mit der Stadtpolizei Winterthur, Tel-Nr. 052 267 51 52, in Verbindung zu setzen.

( far )