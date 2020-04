Velofahrerin in Winterthur angefahren – Rentnerin verletzt sich bei Verkehrsunfall Am Donnerstagmorgen ist eine Velofahrerin im Winterthurer Mattenbach-Quartier mit einem Auto kollidiert. Die 78-jährige musste mit leichten Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Langgasse/Breitestrasse. Screenshot: Google Street View

Am Donnerstag kollidierte eine Velofahrerin im Mattenbach-Quartier in Winterthur mit einem Personenwagen. Dabei zog sich die Rentnerin leichte Verletzungen zu, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit.



Die 78-jährige Velofahrerin fuhr war kurz nach 11 Uhr auf der Langgasse stadteinwärts unterwegs. An der Verzweigung Langgasse/Breitestrasse sie mit einem Auto, das durch die Breitestrasse Richtung Deutweg fuhr. Dabei verletzte sie sich leicht am Kopf und musste ins Spital gebracht werden. Der beteiligte Autofahrer, ein 38-jähriger Mann, blieb unverletzt.

Breitestrasse musste gesperrt werden

Die Unfallursache ist noch nicht restlos geklärt, die Stadtpolizei Winterthur hat ein Verfahren eingeleitet. Die Breitestrasse musste zur Unfallaufnahme vorübergehend vollständig gesperrt werden.

( far )