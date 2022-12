US-Militärhilfe für die Ukraine – Republikaner geben sich wenig beeindruckt von Selenski Die meisten Rechten haben dem ukrainischen Präsidenten warmen Applaus gespendet. Doch die Kritiker der Ukraine-Milliarden taktieren weiter. Fabian Fellmann aus Washington

Die Schlachtfahne einer ukrainischen Einheit aus Bahmut brachte Wolodomir Selenski als Geschenk für Sprecherin Nancy Pelosi (rechts), die die Fahne mit Vizepräsidentin Kamala Harris hochhält. Foto: Jacquelyn Martin (AP, Keystone)

Fast 50 Milliarden Dollar haben die Amerikaner bereits in den Krieg in der Ukraine gesteckt. «Ist es genug? Nicht wirklich», sagte Wolodimir Selenski in seiner Rede vor dem vereinigten Kongress vom Mittwoch. Es war eine lakonische Bemerkung des ukrainischen Präsidenten, nicht als Kritik an den USA zu verstehen, vielmehr ein schonungsloses Anerkennen der Übermacht der russischen Angreifer.

Einigen Amerikanern geriet die Bemerkung dennoch in den falschen Hals. «Nicht genug? Was ist genug? Ich habe genug von diesem Thema», wetterte der republikanische Abgeordnete Andy Biggs auf Twitter. «Keine Blankochecks für die Ukraine.» Unter diesem Slogan kritisieren Republikaner die umfangreichen Beiträge der USA an die Ukraine. Viele Republikaner geben vor, sie wollten nur genauer kontrollieren lassen, was mit dem Geld geschieht, erwecken aber den Eindruck, sie wollten die Hilfszahlungen am liebsten einstellen. Denn was mit dem Geld geschieht, ist klar: Seit Februar haben die USA Waffen für 20 Milliarden Dollar sowie Finanz- und humanitäre Hilfe im Umfang von 30 Milliarden Dollar für die Ukraine beschlossen.

Nur wenige Republikaner formulieren die Kritik an dieser Politik so absolut wie Marjorie Taylor Greene, die ultrarechte Abgeordnete aus Georgia. Auf Twitter bezeichnete sie Biden indirekt als Marionette Selenskis und die Ukraine als 51. Bundesstaat der USA. «Natürlich kommt der Schattenpräsident in den Kongress und erklärt, warum er Milliarden an Dollar der amerikanischen Steuerzahler benötigt für den 51. Bundesstaat, die Ukraine. Das ist absurd. Setzt Amerika an erste Stelle!!!», schimpfte Greene, die der historischen Rede Selenskis im Kongress – es war seine erste Reise ausser Landes seit Kriegsbeginn – fernblieb. Auch der Senator Josh Hawley aus Missouri, ein weiterer lauter Kritiker der Ukraine-Hilfe, glänzte durch Absenz.

Andere Vertreter des Trump-Flügels wie Lauren Boebert, Matt Gaetz und Jim Jordan bequemten sich zwar in den Saal, blieben aber jedes Mal demonstrativ sitzen, wenn sich die anderen über 600 Parlamentarier zum Beifall an Selenski erhoben. Ganze 18-mal zogen sie das durch. Danach bemerkte Boebert, sie werde weiteren Krediten für die Ukraine nur zustimmen, wenn eine «volle Überprüfung» der bereits gesprochenen Mittel durchgeführt werde, als ob in den USA keine Rechnungsprüfung existiere.

Die meisten klatschten brav

Der grösste Teil der Republikaner aber spendete dem ukrainischen Präsidenten warmen Applaus. Brian Fitzpatrick aus Pennsylvania etwa sagte, die Unterstützung für Selenski in der republikanischen Abordnung sei «überwältigend», und das werde auch so bleiben. Brav klatschte im Saal auch Kevin McCarthy mit, der noch wenige Tage lang Minderheitsführer der Republikaner ist und gerade alle Hebel in Bewegung setzt, um zum Speaker im neuen Kongress gewählt zu werden. Herausgefordert wird er dabei von Trump-Anhängern wie Andy Biggs. Dieser hat zwar selbst keine Chance, das Amt zu gewinnen. Aber weil die Republikaner mit 222 Stimmen im Repräsentantenhaus über eine nur knappe Mehrheit verfügen, könnte Biggs McCarthy genug Stimmen stehlen, damit auch er es nicht schafft. Nun versucht McCarthy die Unterstützung der Trump-Fraktion unter anderem zu gewinnen, indem er in den vergangenen Wochen die Ukraine-Kredite zu kritisieren begonnen hat.

Weil McCarthy aller Voraussicht nach im neuen Kongress eine Schlüsselrolle spielen dürfte, traf ihn Selenski zu einem Zwiegespräch im Capitol. Danach gab sich McCarthy zumindest nach aussen wenig beeindruckt. «Es war eine sehr gute Rede», sagte der Kalifornier zu CNN. «Er hat die Gründe aufgezählt, warum die freie Welt seinen Kampf weiterhin unterstützen will. Meine Position hat sich nie verändert. Ich unterstütze die Ukraine, aber ich werde nie einen Blankocheck ausstellen.» McCarthy bleibt damit im Ungefähren und hält sich damit alle Optionen offen: In den nächsten Monaten kann er die Kritik verschärfen, falls ihm das politisch opportun erscheint – oder er kann sie wieder abschwächen.

Für den Moment sind die Gegner der Ukraine-Hilfe aber noch deutlich in der Minderheit. Die Mehrheit der Republikaner sieht in Russland den grossen Widersacher der USA, wie viele von ihnen es schon im Kalten Krieg erlebt hatten. Akut gefährdet scheinen die Ukraine-Milliarden damit vorerst nicht. Allerdings dürften die Kritiker zahlreicher werden, je länger der Krieg dauern und je höher die Rechnung dafür steigen wird.

Kurzfristiges Störmanöver

Kurzfristig könnte es den Trump-Anhängern zumindest gelingen, die Beschlüsse für die Gelder zu verzögern. Die Republikaner streiten derzeit über ein riesiges Gesetz zur weiteren Finanzierung des Staatshaushalts, auf das sich Senatoren beider Parteien geeinigt haben. In der 1700 Milliarden Dollar teuren Vorlage sind 45 Milliarden für die Ukraine enthalten. Das versuchen Republikaner im Repräsentantenhaus nun zu nutzen, um die Vorlage zu Fall zu bringen oder zu verzögern. «Warum sind die Mittel für die Ukraine versteckt in einem Gesetz, das einen Shutdown unserer Regierung verhindern soll?», fragte der Abgeordnete Thomas Massie aus Kentucky. «Weil es die Amerikaner sehr leid sind, diesen Krieg zu bezahlen.»

An Heiligabend um Mitternacht muss ein neuer Finanzierungsbeschluss gefällt sein, sonst müssen über die Festtage weite Teile der Bundesbehörden den Betrieb mangels Geld einstellen. Es wird spannend, wie die Republikaner sich diesmal in dem längst Tradition gewordenen Nervenkrieg um den Bundeshaushalt verhalten werden.

