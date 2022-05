Fazit zur Pause

Es ist Pause in der zweitletzten Runde der Super League, in der es nur noch darum geht, wer am Ende in die Barrage muss. Und es ist bislang ein Horrorabend für den FC Luzern. Nicht nur, dass die Luzerner innerhalb von sieben Minuten gegen YB mit zwei Toren in Rückstand geraten. Nein, ihre Konkurrenten im Kampf gegen die Barrage, sind auch beide in Führung.

Sion hilft ein eher unnötig kassierter Lausanner Handspenalty. Die Sittener führen im Stade de la Tuilière 1:0.

Auch GC erhält freundliche Hilfe des Gegners. St. Gallens Goalie Zigi patscht eine ungefährliche Flanke nach vorne weg, Loosli trifft für die Zürcher (18. Minute). Kurz vor der Pause doppelt Morandi mit dem 2:0 nach.

Das alles bedeutet: Bleibt es so, muss Luzern in die Barrage. Sion und GC sind gerettet. Luzern muss unbedingt gewinnen, um in der letzten Runde noch eine Chance zu haben. Bislang ist ihnen aber bloss das 1:2 durch Sorgic gelungen.