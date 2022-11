Nach schwerem Unfall in Berlin – Rettung durch Klimaaktivisten behindert: Radfahrerin gestorben In Berlin starb eine 44-Jährige im Spital, nachdem sie von einem Betonmischer überrollt worden war. Ihre Rettung verspätete sich, weil ein Spezialfahrzeug im Stau der Klimaaktivisten feststeckte.

Der Ort des tragischen Unfalls: Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr stehen an der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf. Foto: Paul Zinken (Keystone/DPA/31. Oktober 2022)

Eine am Montag in Berlin von einem Betonmischer überrollte Radfahrerin, deren Rettung möglicherweise durch Klimablockaden behindert wurde, ist gestorben. Die 44-jährige erlag am Donnerstagvormittag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war bei dem Verkehrsunfall von einem Betonmischer erfasst und überrollt worden. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr stand wegen einer Strassenblockade von Klimaaktivisten lange im Stau und kam deshalb verspätet zum Unglücksort.

Die Protestierenden der Gruppe Letzte Generation teilten nach dem Unfall mit, dass einige von ihnen auf der Stadtautobahn protestiert und den Verkehr unterbrochen hätten. Die Gruppe könne nicht ausschliessen, dass die Verspätung des Fahrzeugs «auf einen durch uns verursachten Stau zurückzuführen ist».

Strafanzeige gegen zwei Aktivisten

Die Berliner Polizei stellte gegen zwei Klimaaktivisten Strafanzeige wegen unter anderem unterlassener Hilfeleistung. Am Donnerstag erklärte die Letzte Generation, dass die Radfahrerin «nun für hirntot erklärt wurde, trifft uns tief». «Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft», hiess es weiter.

Während sich Rettungskräfte am Montag um die Frau kümmerten, griff zudem ein Unbekannter den 64-jährigen Fahrer des Betonmischers mit einem Messer an. Anschliessend floh der Angreifer vom Unfallort. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, am Mittwochabend einen 48-jährigen Tatverdächtigen festgenommen zu haben. Dieser solle noch am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden, hiess es weiter.

Sowohl die Radfahrerin als auch der Lastwagenfahrer wurden am Montag ins Spital gebracht. Die Frau erlitt schwerste, lebensgefährliche Verletzungen, an denen sie nun starb. Der Lastwagenfahrer konnte die Klinik mittlerweile wieder verlassen.

AFP/anf

