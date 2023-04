Postulat zu Notfallversorgung – Rettungsdienst Winterthur war einer der unpünktlichsten Auf dem zweitletzten Platz: Im kantonalen Vergleich schnitt der Rettungsdienst Winterthur 2020 und 2021 punkto Pünktlichkeit schlecht ab, wie eine Statistik zeigt. Das KSW verteidigt sich. Tanja Hudec

Werden im Notfall sehnlichst erwartet: Rettungswagen haben eine Hilfsfrist einzuhalten. Winterthur schaffte dies 2020 und 2021 nicht. Foto: Madeleine Schoder

Schwebt jemand in Lebensgefahr, zählt jede Minute. Im Kanton Zürich müssen Rettungswagen deshalb in mindestens 90 Prozent der Fälle innert einer Viertelstunde vor Ort sein. Dem Rettungsdienst Winterthur gelang dies 2020 und 2021 nicht: Nur rund 87 Prozent seiner Ambulanzen waren innert Frist am Einsatzort. Damit belegt er den zweitletzten Platz im kantonalen Vergleich. Von den acht zugelassenen Rettungsdiensten war in den beiden Jahren nur noch das See-Spital Horgen langsamer.