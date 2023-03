Revival der OL-WM 2003

auf dem Eschenberg 20 Jahre nach der Orientierungslauf-WM fanden anlässlich eines nationalen Wettkampfwochenendes rund 1200 OL-Begeisterte wieder auf den Eschenberg. Mit dabei waren auch die damalige Weltmeisterin Simone Niggli und der damalige Weltmeister Tom Bührer. Annalena Schmid

Simone Niggli-Luder und Tom Bührer hatten Spass und konnten in Erinnerungen schwelgen. Foto: Madeleine Schoder

Wenn Simone Niggli und Tom Bührer an den 6. August 2003 zurückdenken, beginnen ihre Augen zu glänzen. An diesem heissen Sommertag durften sich die beiden an der Orientierungslauf-WM über die Langdistanz die Goldmedaille umhängen lassen. Austragungsort für diesen Wettkampf war der Eschenberg. 20 Jahre später fanden dieses Wochenende erneut rund 1200 Orientierungsläuferinnen und -läufer aus der gesamten Schweiz nach Winterthur, wo die nationale OL-Saison mit zwei Wettkämpfen eröffnet wurde. Den Auftakt machte am Samstag der 1. nationale OL über die Mitteldistanz im Hegiberg, organisiert durch die OL-Gruppe Welsikon. Tags darauf folgte im Eschenberg ein Langdistanzlauf, für welchen sich der OL-Club Winterthur verantwortlich zeichnete.