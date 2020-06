Gemeindeversammlung Rheinau – Rheinau hat sich deutlich für das Museum ausgesprochen Ein Stimmbürger zweifelte das künftige Museum auf der Klosterinsel Rheinau und dessen positive Effekte auf die Gemeinde an. Mehrere Rheinauer hielten an der Gemeindeversammlung dagegen. Eva Wanner

Die erste Gemeindeversammlung in der Region fand in Rheinau statt. Rechts im Bild die Klosterinsel, auf der das Museum eröffnet werden könnte. Foto: Heinz Kramer

Die 72 Stimmberechtigten, die am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung in Rheinau teilnahmen, erhielten ein Give-away: einen Kugelschreiber. Das hat nichts mit dem positiven Rechnungsabschluss zu tun, sondern mit der Corona-Krise. Am Eingang notierten alle Name und Telefonnummer, damit sie im Fall der Fälle kontaktiert werden können. Hände desinfizieren, optional eine Maske überstreifen – und eben den benutzten Kugelschreiber mitnehmen.