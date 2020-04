Neue Gemeindeschreiberin gesucht – Rheinau verliert langjährige Gemeindeschreiberin Seit bald acht Jahren ist Barbara Zirell die Gemeindeschreiberin von Rheinau. Nun orientiert sie sich beruflich neu. Markus Brupbacher

Das Wahrzeichen der Weinländer Gemeinde am Rhein: Die Klosterinsel mitten im Fluss. Foto: Marc Dahinden

«Unsere langjährige Gemeindeschreiberin nimmt eine neue Herausforderung an. Wir suchen deshalb per 1. Oktober 2020 oder nach Vereinbarung einen Gemeindeschreiber m/w (100%)»: So steht es in einer Mitteilung der Weinländer Gemeinde Rheinau.