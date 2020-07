Wasserqualität in Thur und Rhein – Rheinwasser sauber und über 21 Grad Laut aktuellen Messungen ist die Qualität des Badewassers im Rhein und an der Thur «sehr gut bis gut». Dagmar Appelt

In diesen Tagen geniesst man gern ein erfrischendes Bad im Rhein wie hier bei Rüdlingen-Flaach. Die Wassertemperatur liegt leicht über 21 Grad. Archivbild : Peter Würmli

Die Kantonalen Laboratorien von Schaffhausen und Zürich untersuchen die Badewasserqualität von Rhein und Thur regelmässig. Gemäss aktuellen Messungen vom 19. Juli ist die Qualität an den 16 Probestellen «sehr gut bis gut», wie es in einer Mitteilung heisst. Unter die Qualitätsklasse «sehr gut» fallen die Messstellen in Stein am Rhein, Schaffhausen, Feuerthalen-Langwiesen, Flurlingen, Nohl und Rüdlingen (Mauer alte Badi). Als «gut» wird die Qualität des Badewassers in Ellikon am Rhein (Fähre) sowie in Flaach bei der Thurbrücke und beim Campingplatz eingestuft. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch das Badewasser ist laut Mitteilung demnach an keiner der Probestellen zu erwarten.