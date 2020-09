Kolumne Lomo – Rhythm Is a Dancer Kolumnist Johannes Binotto erklärt, warum er seit 1992 nie mehr eine Disco organisiert hat und warum er damit ganz glücklich ist. Johannes Binotto

Der Plan war, später Balladen von Bryan Adams zu spielen, die bei den Mädchen hoch im Kurs standen. Foto: Keystone

Bei Marcel Proust lässt der Geschmack eines in den Tee getunkten Madeleine Erinnerungen wieder aufleben. So stilsicher ist mein Madeleine indes nicht. Bei mir ists der Discohit «Rhythm Is a Dancer» von 1992 des Eurodance-Duos Snap!