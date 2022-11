Klimademonstrationen in Zürich – Richter Harris muss Klimafälle abgeben Laut dem Zürcher Obergericht erweckte Roger Harris, der zwei Klimaaktivisten freigesprochen hat, durch Äusserungen während der Urteilsbegründung den Anschein der Befangenheit. Thomas Hasler

Aktivisten der Klimaorganisation Extinction Rebellion blockierten im Oktober 2021 eine Strasse in der Zürcher Innenstadt. Foto: Keystone

Am 19. September hat Einzelrichter Roger Harris eine Frau, die sich an einer Blockade der Uraniastrasse beteiligt hatte, vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen. Das Onlinemagazin «Republik» zitierte den Richter zehn Tage später unter anderem mit der Bemerkung, er sei nicht mehr bereit, friedliche Demonstranten schuldig zu sprechen. «Wir sind an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden. Es gibt ein Mass an Behinderungen, das geduldet werden muss, damit die Meinungsäusserungs- und die Versammlungsfreiheit gewährleistet sind.»