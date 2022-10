Zuhälter-Fall vor Obergericht Zürich – Richter zum Zuhälter: «Ohne die Frauen wären Sie verhungert» Ein heute 35-jähriger Mann ist wegen Förderung der Prostitution und weiterer Delikte mit neun Jahren bestraft worden. Das Verfahren verursachte einen gewaltigen Aufwand. Thomas Hasler

Der Beschuldigte bestimmte, wie, wann und zu welchen Preisen die Frauen ihre Freier zu bedienen hatten. Foto: Steffen Schmidt/Keystone

Die Zahlen und Dimensionen des Falles beeindrucken selbst erfahrene Justizbeobachter: Die Untersuchung, die 81’000 Franken kostete, dauerte mehrere Jahre. Während mehr als acht Monaten wurden die Telefonate des Beschuldigten in Echtzeit überwacht, er selber observiert, an seinem Auto ein GPS-Sender angebracht. Auch die Telefonate von sechs weiteren Personen wurden überwacht. An fünf verschiedenen Orten kam es zu Hausdurchsuchungen.