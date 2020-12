Ab 75 Jahren

Die Impfaktion wird eine monatelange Aktion, sagte Rickli. Zuerst werden Personen ab 75 Jahren geimpft, am Reisezentrum am Hirschengraben in Zürich. Es gibt ein Online-Anmeldeformular. Geimpft wird bald auch im Alterszentrum Fuhr in Wädenswil. Weitere Alters- und Pflegeheime folgen ab Ende Januar.