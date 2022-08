Zum Tod von Olivia Newton-John – Rieselndes Silber, warm leuchtendes Gold Olivia Newton-John konnte wie die Arenamoderatorin einer Zahnpastawerbung wirken. Ihr Gesang aber erzählte brillant von Sehnsucht und Schmerz. Joachim Hentschel

Olivia Newton-John bei inem Interviewtermin im Jahr 1990. Foto: Keystone

Wahrscheinlich hat kein Mensch je verstanden, worum es in dem wahrhaft wirren Kino-Musicalfilm «Xanadu» eigentlich geht, aber zumindest darauf kann man sich einigen: Olivia Newton-John spielt eine holde Fee, eine Muse oder ein irgendein anderes Zauberwesen. Es ist das Jahr 1980, sie steht ganz oben in der Publikumsgunst, in ihrer blonden, zahnblitzweissen Pop-Blüte. Die Haare sehen aus, als hätten die Friseure von «Dallas» und «Drei Engel für Charlie» ihre Wunderföns gekreuzt und die besten Wellen des Jahrhunderts geplustert.