Testen vor dem Festen – Riesenandrang bringt Zürcher Covid-Testzentren ans Limit «Nächster freier Termin: 26. Dezember»: Vor Weihnachten werden die Teststrassen überrannt. Nicht zuletzt von Personen, die verreisen oder mit der Familie feiern wollen. Martin Huber

Lange Wartezeiten beim Corona-Testcenter der Stadtspitäler Waid und Triemli am Freitagvormittag auf dem Kasernenareal. Foto: Urs Jaudas

Die Warteschlange von mehr als hundert Metern zieht sich über die ganze Länge der Kasernenwiese bis zum Zeughaushof. Am Freitagvormittag stehen Dutzende Personen vor dem Corona-Testzentrum des Stadtspitals Waid und Triemli auf dem Zürcher Kasernenareal an. Irgendwann fährt sogar kurz die Stadtpolizei vor, um bei dem Grossaufmarsch zum Rechten zu sehen.

Auch im Testcenter im Triemli-Spital sieht es nicht viel besser aus für Testwillige: «Nächster freier Termin: 26. Dezember 2020», heisst es bei der Online-Terminanmeldung.

Ein Testwilliger zeigt sich gegenüber dieser Zeitung enttäuscht: «Ich wollte am Freitagmorgen wegen Covid-Symptomen in einem Testzentrum in Zürich einen Abstrich machen lassen, doch die Testzentren sind kurzfristig grösstenteils praktisch ausgebucht. Auch im Unispital sind laut dem Online-Buchungsportal nur noch Termine ab nächster Woche erhältlich.»