Corona-Tests in der Region – Riesenansturm auf Apotheke in Pfungen und Testzentren in Winterthur Zum Ferienstart werden das Medzentrum Pfungen sowie die Testzentren Rosenberg und Permanence in Winterthur förmlich überrannt. Alle drei stocken auf. Dagmar Appelt

Drive-through-Teststation in Pfungen: Ärztin Sabine Liebig (rechts) führt einen Corona-Test bei einer Kundin durch. Foto: Enzo Lopardo

Die Schulferien stehen vor der Tür. Für eine Reise ins Ausland muss man in der Regel ein negatives Covid-Testergebnis vorweisen. Dieses darf je nachdem nicht älter als 48 oder 72 Stunden sein. Testerinnen und Tester in der Region Winterthur stossen ob der enormen Nachfrage gegenwärtig an ihre Grenzen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Das Medzentrum in Pfungen ist die einzige Apotheke in Winterthur und Umgebung, auf deren Website man derzeit Corona-Tests buchen kann, sei es einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest. «Der Ansturm auf die kommenden Wochenenden ist bereits sehr gross», sagt Sandra Köppel, Inhaberin des Medzentrums.

500 zusätzliche Slots in Pfungen

Um die Nachfrage bewältigen zu können, hat das Medzentrum seine Testkapazitäten gesteigert. «Zu den 120 Tests, die wir ohnehin schon pro Tag durchführen, fügen wir an den begehrtesten Tagen insgesamt nochmals 500 neue Slots hinzu», sagt Köppel. Dies an den Feierabenden und samstags. So testet das Medzentrum neu donnerstags und freitags bis 19 Uhr statt wie bisher bis 16.30 Uhr. Auch am Samstag wird nun statt bis Mittag auch am Nachmittag getestet.

Doch es scheint wie ein Tropfen auf den heissen Stein. «Trotz der zusätzlichen Termine sind die kommenden vier Samstage bis Ende Juli teils schon wieder ausgebucht», sagt Köppel. Besonders gefragt ist das Wochenende vom 17. Juli.

«Wir sind immer noch sehr mit Impfen beansprucht.» Elisabeth Anderegg, Inhaberin der Bachtel-Apotheke

Bis vor kurzem hat auch die Bachtel-Apotheke in Winterthur-Wülflingen getestet, was das Zeug hält. Inzwischen gibt es auf der Website jedoch keine öffentlichen Termine mehr. «Wir sind immer noch sehr mit Impfen beansprucht und können deshalb nur noch wenige Tests in den Randzeiten bewältigen», sagt Elisabeth Anderegg-Wirth, Inhaberin der Bachtel-Apotheke. Die ganze Corona-Situation vom Testen bis Impfen beanspruche das Team extrem und benötige sehr viel Kraft.

Auch die Postapotheke in Winterthur-Seen hat in den letzten Monaten Tausende auf das Coronavirus getestet. Seit Mitte Juni sind die Testungen jedoch eingestellt, wie die Apotheke auf ihrer Website mitteilt. Man wolle die Verbesserung der epidemiologischen Lage nutzen, um sich von den zurückliegenden intensiven Monaten zu erholen, heisst es dort unter anderem.

Doch der Rückzug erfolgt nicht ohne Empfehlung: «Für Neuanmeldungen wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt, an das Ärztefon (0800 33 66 55) oder an eines der Testzentren des Kantons Zürich», schreibt die Seemer Apotheke und empfiehlt in Winterthur das Testzentrum des Kantonsspitals oder das Testzentrum Rosenberg.

«Krasser Ansturm» im Rosenberg

Beim Testzentrum Rosenberg gehen die Termine zurzeit weg wie warme Semmeln. «Für das erste Ferienwochenende vom 16./17. Juli zeichnet sich ein krasser Ansturm ab», sagt Tagesleiter Simeon Milkovski mit Blick auf den Donnerstag, Freitag und Samstag von nächster Woche. «Wir rechnen dann mit 750 bis 800 Tests pro Tag und werden unsere Kapazitäten hochfahren müssen.» Die vorzu aufgeschalteten Termine seien jetzt schon innerhalb von ein bis zwei Stunden wieder weg. «Das ist extremer, als es an Ostern war, jetzt haben wir nur noch wenig Spatzig.» An einem normalen Tag führt das Testzentrum Rosenberg bis zu 450 Tests durch.

Für die Kundschaft hat der Ansturm zur Folge, dass man länger als eine Stunde auf das Testergebnis warten muss. Sie habe vier Stunden gewartet, sagt eine Kundin. «Wir geben uns grösste Mühe, alle Testergebnisse noch am selben Tag per Mail zu versenden», sagt Milkovski.

Auch das Testzentrum Permanence in Winterthur muss wegen des grossen Andrangs vor und am Wochenende seine Kapazitäten um eine Schicht aufstocken, wie der ärztliche Leiter, Martin Spillmann, sagt. «An Spitzentagen verzeichnen wir die dreifache Nachfrage nach Antigen-Schnelltests, verglichen mit den übrigen Wochentagen.»

KSW reduziert Testkapazitäten

Einzig das Kantonsspital Winterthur (KSW) stellt derzeit keine erhöhte Nachfrage nach Corona-Tests fest. «Im Gegenteil, wir haben die Testtermine und diesbezüglichen Öffnungszeiten reduziert», sagt Sprecher Marius Hasenböhler. Dies wohl, weil das KSW nur PCR-Tests anbietet. Die Abläufe am KSW seien für die optimale Durchführung von PCR-Tests eingerichtet. «Zusätzlich Antigentests durchzuführen, würde unsere Kapazitäten reduzieren.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.