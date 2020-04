Neftenbacher Gärtnerei im Produktionsstress – Riesige Nachfrage nach Pflanzen im Lockdown Als die Gartencenter schliessen mussten, befürchtete die Gärtnerei Meier einen Totalausfall der Produktion. Das Gegenteil trat ein. Sie kommt kaum nach mit Produzieren. Dagmar Appelt

Tomatenstauden, soweit das Auge reicht. Die Gärtnerei Meier kann sich der Nachfrage kaum erwehren. Foto: Madeleine Schoder Kräuter und Salatsetzlinge gedeihen im Aussenbereich. Foto: Madeleine Schoder Die Produktion des Sommerfloors hat begonnen. Foto: Madeleine Schoder Blumen im Treibhaus der Gärtnerei Meier. Foto: Madeleine Schoder Mitarbeiterinnen der Gärtnerei Meier bereiten Setzlinge auf. Foto: Madeleine Schoder Küchenkräuter sind momentan sehr gefragt. Foto: Madeleine Schoder 1 / 6

In der Gärtnerei Meier, die hauptsächlich Pflanzen an Gartencenter in der Deutschschweiz verkauft, geht momentan die Post ab. «Es geht uns im Vergleich zu anderen Produzenten gut», räumt Miriam Wäckerli-Meier ein, die den Traditionsbetrieb in Neftenbach zusammen mit ihrem Vater und ihrem Bruder führt. Produziert werden einjährige Balkon- und Rabattenpflanzen, Gemüsesetzlinge sowie Stauden und Kräuter.