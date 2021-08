Umweltkatastrophe im Mittelmeer – Riesiger Ölteppich breitet sich entlang der syrischen Küste aus Aus einer Raffinerie in der Hafenstadt Baniyas ist tonnenweise Heizöl ausgelaufen. Die Arbeiten zur Säuberung der Küste in den felsigen Gebieten sind im Gange.

Die Ölpest wurde durch ein Leck aus einem Kraftwerk verursacht. Foto: Planet Labs Inc. (AP)

Ein von der syrischen Küste ausgehender Ölteppich im östlichen Mittelmeer hat die zyprischen Behörden alarmiert. Wie das Fischereiministerium am Montag erklärte, erwarten die Behörden, dass der Ölteppich am Dienstag den Nordteil der Insel erreichen wird. Erste Berichte über auslaufendes Heizöl aus dem Kraftwerk in der syrischen Hafenstadt Baniyas gab es seit vergangener Woche.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana zufolge wurde das Leck durch einen Unfall verursacht. Die syrische Regierung erklärte am Montag in der regierungsnahen Zeitung «Al-Watan», dass ein Ausschuss zur Untersuchung der Unfallursache gebildet worden sei. Demnach traten nur zwischen zwei und vier Tonnen Heizöl aus dem Kraftwerk aus.

Baniyas ist rund 160 Kilometer von Zypern entfernt. Erste Satellitenbilder zeigten einen 36 Kilometer langen Ölteppich vor der syrischen Küste, doch neuere Bilder deuten darauf hin, dass der Ölteppich noch viel grösser sein könnte. Laut dem zyprischen Fischereiministerium handelt es sich aber eher um einen relativ dünnen Ölschleier als um einen dicken Ölteppich.

Die zyprischen Behörden boten Nordzypern ihre Hilfe im Umgang mit dem Öl an. Die Insel ist seit 1974 geteilt. Damals wurde der nördliche Teil der Mittelmeerinsel von der Türkei besetzt. Nordzypern wird jedoch von der internationalen Staatengemeinschaft mit Ausnahme der Türkei nicht anerkannt.

AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.