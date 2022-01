Firma aus Winterthur – Rieter profitiert vom Nachholeffekt Der Winterthurer Spinnereimaschinenhersteller erhielt im Jahr 2021 deutlich mehr Bestellungen als in den beiden Vorjahren. Nina Thöny

Ihren Sitz hat die Rieter nach wie vor in Töss. Foto: Madeleine Schoder

Das Geschäft der Winterthurer Industriegigantin Rieter läuft gut. Wie die Firma am Mittwoch mitteilt, hat sich die Nachfrage im 2021 nach zwei schwierigen Jahren deutlich erholt. Man spüre einen Nachholeffekt. Im Vergleich zum Jahr 2020 gingen bei Rieter im letzten Jahr mehr als dreimal so viel Bestellungen ein. Insgesamt verzeichnete der Spinnereimaschinenhersteller im letzten Jahr ein Bestellungsvolumen von rund 2,23 Milliarden Franken.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Rieter führt dies insbesondere auf die gut ausgelasteten Spinnereien zurück, deren Bedarf an Ersatz- und Verschleissteilen hoch sei. Von den drei Geschäftsbereichen der Rieter profitierte denn auch «Machines & Systems» am stärksten. Hier stiegen die Bestellungseingänge 2021 um 370 Prozent. Aber auch in den beiden anderen Bereichen der Komponenten und des Services konnte die Firma zulegen.

Im letzten Quartal verzeichnete Rieter ebenfalls ein hohes Auftragsvolumen und übertraf damit gemäss der Nachrichtenagentur AWP die Analystenerwartungen deutlich.

Die Firma konnte ihren Umsatz in allen Regionen ausser Afrika steigern. Gemäss Mitteilung kamen die Bestellungen vor allem aus der Türkei, aus Indien, Lateinamerika, Usbekistan, China und Pakistan. Der Umsatz betrug 969,2 Millionen Franken und stieg damit um 69 Prozent. Den vollständigen Jahresabschluss mit den genauen Gewinnzahlen will die Rieter am 9. März veröffentlichen.

Nina Thöny ist Reporterin in den Ressorts Region und Stadt Winterthur. Berufsbegleitend absolviert sie die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ). Ihren Master in Schweizer Politik und Vergleichende Politik machte sie an der Universität Bern. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.