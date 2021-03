Konzernverantwortung in Winterthur – Rieter schweigt zum Sklaverei-Vorwurf Der Winterthurer Spinnmaschinenhersteller Rieter profitiert seit Jahren von einem Regierungsprogramm im Westen Chinas, zu dem auch Zwangsarbeit gehört. Fragen blockt Rieter ab. Jonas Keller

Muslime werden im Westen Chinas verfolgt und versklavt – vor allem auf den Baumwollfeldern und in der Textilindustrie. Foto: STR/AFP

Die Geschäfte liefen nicht allzu gut für Rieter im Sommer 2017. Der Winterthurer Spinnmaschinenhersteller litt unter der kriselnden Textilbranche. Hoffnung machte dem Grossunternehmen ein Projekt der kommunistischen Partei Chinas: Die Textilindustrie sollte in die westliche Provinz Xinjiang verlagert werden. «Konzernchef Norbert Klapper hatte sich immer optimistisch gezeigt, dass das Unternehmen sich einen Anteil an diesem gigantischen planwirtschaftlichen Vorhaben wird sichern können», schrieb die NZZ dazu im Juli 2017. Auch gegenüber dieser Zeitung hatte Klapper sich bereits 2016 entsprechend geäussert. In der ersten Jahreshälfte 2017 machten Lieferungen von Spinnmaschinen nach Xinjiang bei Rieter gemäss NZZ ein Drittel des Umsatzes aus. Für das gesamte Jahr 2017 betrug dieser knapp 970 Millionen Franken.