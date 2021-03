EHCW ohne Ausländer – Riley Brace wechselt sofort zu Kloten Der Kanadier ergänzt das Ausländerduo Klotens für das bevorstehende Playoff. Der EHC Winterthur gibt mit Zack Torquato auch den zweiten Kanadier ab. Urs Kindhauser

Der Winterthurer Riley Brace (links) spielt für den Rest der Saison mit statt gegen Klotens Steve Kellenberger. Foto: Enzo Lopardo

Es ist wie alle Jahre in der Swiss League: Der EHCW, der keine Chance mehr auf die Teilnahme am Pre-Playoff hat, gibt seine Ausländer vor dem Abschluss der Qualifikation ab. Riley Brace wechselt ab sofort und bis zum Ende des Playoffs zum EHC Kloten und ergänzt dort das bestehende Ausländerduo Eric Faille und Robin Figren. Eingesetzt werden dürfen auch im Playoff nur zwei Ausländer pro Match. Auch Zack Torquato, der seit Januar verletzungsbedingt fehlt, wird nicht mehr für den EHCW auflaufen.

Mit Brace verliert der EHCW für die letzten drei Spiele (Sierre, Ajoie und Ticino Rockets) der Qualifikation in dieser Woche seinen besten Skorer. Der Träger des Goldhelms kam in 41 Partien auf 50 Skorerpunkte, davon 18 Tore. Der 28-jährige Kanadier ist also eher Passeur als Goalgetter. Sein letztes Tor für den EHCW erzielte er am 26. Januar bei der 1:4-Heimniederlage gegen Langenthal.