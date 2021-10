Literatur-Führung in Flaach – «Rilke suchte in der Schweiz reiche Verehrerinnen» Der Lyriker Rainer Maria Rilke wusste, wie man sich ein schönes Leben einrichtet, zum Beispiel auf Schloss Berg am Irchel. Winterthurer Geld half ihm dabei. Gabriele Spiller

Thomas Heckendorn hat sich mit Rilkes Zeit in Flaach beschäftigt. Foto: Enzo Lopardo

«Die gute Leni hat mich mit einem Kistchen überrascht.» So bedankte sich Rainer Maria Rilke (1875–1926) in einem Brief für Weinländer Trauben, die ihm seine frühere Bergemer Haushälterin ins Wallis schicken liess. Man schrieb den 17. Oktober 1921. Für den Flaacher Germanisten Thomas Heckendorn ist dieses Datum der Aufhänger zu einem ProWeinland-Rundgang «Auf den Flaachtaler Wegen des Dichters Rainer Maria Rilke» – genau 100 Jahre danach.

«Das Gewicht wird auf der Poesie liegen, weil die Gedichte, die Rilke in Flaach geschrieben hat, über längere Zeit unterschätzt wurden – und vielen ist gar nicht bekannt, dass sie dort entstanden sind», sagt Heckendorn. Auf der Strecke will er Rilkes Biografie rekapitulieren, bis zu dessen Ankunft in Schloss Berg am Irchel. «Und ich möchte zeigen, dass es sich um wirklich schöne Gedichte handelt», sagt der ehemalige Gymnasiallehrer der Kantonsschule Rychenberg.