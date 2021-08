Benefizaktion in Winterthur – Risotto für einen guten Zweck Am Samstag dampfen auf dem Neumarkt die Kochtöpfe. Winterthurer Prominente verkaufen Risotto für die MS-Gesellschaft und für das Selbsthilfezentrum. Elisabetta Antonelli

Letztes Jahr kamen beim Risotto-Tag fast 5000 Franken zusammen. Foto: PD

Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte) ist dabei, Stadtrat Kaspar Bopp (SP), Komiker René Rindlisbacher, Sportreporter Bernard Thurnheer oder Sommertheaterdirektor Hans-Heinrich Rüegg: Winterthurer Prominente rühren mit fünf Gildeköchen um Pascal Werner die Kelle im Risotto. Sie verkaufen nächsten Samstag zwischen 11 und 15 Uhr auf dem Neumarkt Risotto für einen guten Zweck. Das Motto heisst «Essen Sie mit Genuss und helfen Sie mit Herz».

Die Portionen kosten 10 Franken. Der gesamte Erlös geht laut Werner je zur Hälfte an die MS-Gesellschaft und an das Selbsthilfezentrum Winterthur. «Ziel ist es, dieses Jahr die 5000-Franken-Marke zu knacken», sagt Werner. Der Anlass hat in Winterthur bereits Tradition und findet jedes Jahr am ersten Samstag im September statt.