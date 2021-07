Kolumne Angerichtet – Risotto im Grotto Das Grotto Maienried liegt etwas versteckt in einem grünen Hang in Wülflingen. Die familiäre Beiz lädt ein zu einem kulinarischen Kurztrip ins Tessin. Delia Bachmann

Im Grotto Maienried in Wülflingen werden die Gäste am Wochenende und bei schönem Wetter mit Tessiner Spezialitäten bewirtet. Foto: dba

Die Sommerferien sind da, der Süden ruft. Während andere die Koffer packen, machen wir uns auf den Weg in den Westen von Winterthur. Im Grotto Maienried in Wülflingen finden wir ein kleines Tessin gleich um die Ecke. Ganz ohne den Stau vor dem Gotthard. Das Grotto liegt gut versteckt im grünen Hang. Nur das Schild unten an der Strasse verrät, dass wir am richtigen Ort sind.

Oben an der Steintreppe empfängt uns der gut gelaunte Wirt. Er führt das Grotto seit 2013 zusammen mit seiner Partnerin als Hobby. Und man spürt sofort, dass die beiden den Spass daran noch nicht verloren haben. Wir setzen uns an einen der wenigen freien Granittische und haben schon nach kurzer Zeit das Gefühl, bei guten Freunden im Garten zu sitzen.

Als frisch Geimpfte verzichten wir auf den Merlot im Boccalino. Dafür gibt es Gazosa – Bitterorange und Mandarine – und später Hahnenwasser. Die Leute kommen wegen des Risottos, lässt uns der ältere Herr wissen, der die Bestellung aufnimmt. Tatsächlich steht der «Risotto alla Nonna» gleich vier Mal auf der Karte. Es gibt ihn pur oder mit Luganighe, Luganighetta oder Schweinssteak dazu.

Der Risotto alla Nonna mit einem Stück Luganighetta und dem Tomatensalat. Foto: dba Luftige Gnocchi aus dem Tessin an einer Bolognese-Sauce. Foto: PD 1 / 2

Wir bestellen einen Tomatensalat mit Zwiebeln, Gnocchi mit Bolognese und Risotto mit Luganighe und Luganighetta. Bei Letzteren handelt es sich um zwei typische Tessiner Grillwürste, die der Wirt direkt beim Metzger im Tessin kauft. Die eine ist dick, die andere dünn und zu einer Schnecke aufgerollt. Unsere Aussprache sorgt bei der Bestellung für einige Verwirrung, was uns zum Glück niemand übel nimmt.

Der Steinpilzrisotto kommt in der Pfanne zum Selberschöpfen auf den Tisch. Der Risotto hat Biss und schmeckt würzig, wie auch die Würste. Die Gnocchi, ebenfalls aus dem Tessin, sind herrlich luftig. Zum Dessert bestellen wir selbstgebackenen Kuchen und Kaffee. Nach einem letzten Blick auf den Mond, der wie eine reife Orange über Winterthur hängt, zwingen uns die Mücken zum Aufbrechen.

