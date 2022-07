Kopf der Woche – Ritschis Gänsehaut-Effekt In «Io senza te» gibt Ritschi als Gio alles und singt sich in die Herzen des Publikums. Er ist unser Kopf der Woche, jedoch stellvertretend für die gesamte Thunerseespiele-Crew. Franziska Streun

Als Gio gibt Andreas Ritschard alias Ritschi alles – hier beim Singen von «Io senza te» in der Bahamas-Bar. Foto: Patric Spahni

Zwei Corona-Jahre mussten die Thunerseespiele warten, bis sie «Io senza te» statt im Sommer 2020 nun erstmals doch noch open-air inszenieren konnten. Seit der Premiere vom 13. Juli lässt das Juke-Box-Musical, welches 2015 und 2016 in Zürich im Theater 11 bereits erfolgreich gespielt wurde, das Publikum auf der Seebühne in Thun für gut zwei Stunden den Alltag vergessen. Mit den Songs des einstigen Trios Peter, Sue & Marc lässt sich in alten Erinnerungen schwelgen.