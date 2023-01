Italienische Auszeichnung für Zürcher Pizza – Ritterschlag für das Zürcher Gastro-Unternehmen Napulé Die Kette mit Standorten in Meilen, Zollikon und Zürich wird von Italiens bekanntestem Restaurantführer Gambero Rosso als «Pizzeria des Jahres 2023» ausgezeichnet. Claudia Schmid

Produziert sein Spezialmehl «Verace Napulé» mit einem Thurgauer Getreidemüller: Raffaele Tromiro. Foto: PD

Raffaele Tromiro, Gründer der Zürcher Pizzakette Napulé, wurde schon dreimal als Pizza-Weltmeister ausgezeichnet und hortet unzählige Pokale, die sein Können als Pizzabäcker würdigen. Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist das Napulé nun im populärsten Restaurantführer Italiens, dem «Ristoranti d’Italia» von Gambero Rosso, gelistet: als «Pizzeria of the Year 2023».