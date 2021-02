Selbstverletzung in Winterthur – Ritzen bringt «Erleichterung» Es geschieht im Geheimen. Es ist oft ein Hilferuf, aber kein Suizidversuch. Selbstverletzendes Verhalten stellt Angehörige, Psychologen und Ärzte vor viele Fragen. Gabriele Spiller

Meist verletzen sich junge Frauen am nicht dominanten, demnach linken Oberarm. Foto: Valérie Chételat

Es ist ein Thema, das für viele schwer zu verstehen – und schwer zu ertragen – ist. Die Betroffenen ritzen oder stechen sich in die Haut, brennen sich Zigarettenkippen ein oder bostitchen sich in den Körper. Das zwanghafte Verlangen, sich selbst zu verletzen, ist verbreiteter, als man gemeinhin denkt: Studien aus dem deutschsprachigen Raum gehen davon aus, dass sich rund zehn Prozent in ihrem Leben mehrfach bewusst selbst verletzen. Und in der Regel beginnt dieses Verhalten in der Pubertät.

«Meine Tochter war 14, als sie wegen schulischen Stresses in ein Loch gefallen ist.» So beginnt das Gespräch mit einer Mutter aus Winterthur. Die Heranwachsende entwickelte Angststörungen. Dass sie sich mit einer Schere an den Armen ritzte, war eine typische Selbstverletzung. «Man hat einen Schock», sagt die Mutter, «man weiss gar nicht, wie man damit umgehen soll.» Die Mutter handelte und gründete eine Elterngruppe im Selbsthilfezentrum Winterthur. Der Kreis «Teenager in Krise» trifft sich, inzwischen unter einer anderen Leitung, alle drei Wochen zum Gespräch.