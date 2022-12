Die EU und China – Rivalen oder Partner? Als erster hochrangiger westlicher Politiker seit Ausbruch der Covid-Proteste landet EU-Rats-Präsident Charles Michel in Peking. In den USA beäugt man das mit wachsender Sorge. Kai Strittmatter , Josef Kelnberger aus Brüssel

Sind voneinander abhängig: EU-Rats-Präsident Charles Michel und Xi Jinping in Peking. Foto: Ding Lin (Keystone)

EU-Rats-Präsident Charles Michel hatte, anders als der deutsche Kanzler Olaf Scholz Anfang November, bei seiner Reise nach China keinen eigenen Arzt dabei. Ein einheimischer Mediziner nahm deshalb am Flughafen in Peking den obligatorischen PCR-Corona-Test vor, der Michel den Weg zu Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping öffnete. Ob das nicht fahrlässig sei, den Chinesen die eigene DNA zu überlassen, wurde in Brüssel geargwöhnt – wie überhaupt die politischen Fähigkeiten des Belgiers immer wieder angezweifelt werden. Kann Michel Weltpolitik?