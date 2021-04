Aufgefallen bei FCZ - Servette – Rizzo färbt sich die Niederlage schön War alles gar nicht so schlimm? Findet zumindest der FCZ-Trainer. Beim 1:2 stottert der FCZ-Motor gehörig, vor allem bei einem Routinier. Bloss ein Spieler sorgt für positive Nachrichten. Thomas Schifferle , Christian Zürcher

Massimo Rizzo gibt sich nach der Niederlage gegen Servette fast schon gelassen. Der Druck wird aber steigen in den kommenden Wochen. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Massimo Rizzo – der Schönfärber

Nach dem Spiel sitzt Massimo Rizzo an der Medienkonferenz und hört zu, wie sein Kollege Alain Geiger vom Programm der nächsten Wochen spricht. Vom Cup-Halbfinal, vom Kampf um Platz 2. Es sind dies alles auch einmal Saisonziele des FCZ gewesen. Man ist längst an ihnen gescheitert, und so kommt es, dass Rizzos Programm der kommenden Wochen deutlich ungemütlicher wird als jenes von Geiger.

Noch zwei Punkte Vorsprung hat man auf den Barrageplatz – und die Tendenz zeigt deutlich nach unten. So verwundert es, wenn Rizzo nach der Servette-Partie von einem phasenweise guten Spiel seiner Mannschaft spricht, von einem gut umgesetzten Matchplan und von fehlendem Glück. Es klingt schönfärberisch.